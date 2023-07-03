"المتابعة العليا" تدين العدوان على مخيم جنين وتدعو لوقفات تضامن

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، اليوم الإثنين، مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، مشيرةً إلى أنها "استمرار لمجازر الاحتلال في سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبموازاتها جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، التي ترتكب بحماية جيش الاحتلال" داعيةً لتنظيم وقفات مساندة لأبناء شعبنا.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان صحفي، إن هذه المجازر هي عقلية الاحتلال والمؤسسة الحاكمة، ولم تتوقف على مدى عشرات السنين، إلا أنها تشهد تصعيدا خطيرا على كافة الصعد، ومعها جرائم المستوطنين، الذين ما كانوا سيتجرؤون بهذا الإرهاب لولا مساندة حكومتهم وجيشهم".

واستهجنت اللجنة "الصمت الدولي إزاء التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا بما في ذلك استعمال القصف الجوي لمناطق مأهولة بالسكان، بشكل محرّم دوليا، غير مبرر إلا بجبن الاحتلال وجيشه"، مؤكدةً أن "حكومة الاحتلال تصعد جرائمها مستغلة سكوت العالم على جرائمها ضد شعبنا، وضد الإنسانية".

ودعت جماهير شعبنا إلى حراك شعبي ووقفات مساندة لجنين وشعبنا الفلسطيني في سائر أنحاء الضفة والقدس المحتلة، وقطاع غزة الذي يئن تحت الحصار.

ويشن الاحتلال عدوانا واسعا على جنين ومخيمها منذ فجر اليوم، ألحقت خلال تدميرا كبيرا في البنى التحتية بالمخيم، وأدى لاستشهاد وإصابات العشرات من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين