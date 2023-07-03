خطيب الأقصى يحذّر من تداعيات قرار الاحتلال ضد "لجنة إعمار المسجد الأقصى"

حذَّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال بمنع "لجنة الإعمار" من العمل في المسجد الأقصى المبارك وتهديد الموظفين بالاعتقال.

وأكد في بيان صحفي وصل " " أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، ولا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في شؤونه.

وأشار حسين إلى أن هذا العدوان من قِبل سلطات الاحتلال يهدف إلى السيطرة على المسجد وتدنيسه، تمامًا كما حدث مع المسجد الإبراهيمي في الخليل.

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وعبَّر عن استنكاره لإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى، بما في ذلك باب الأسباط، ومنع الفلسطينيين من الدخول منها بحجج واهية. واصفًا هذا الإجراء بأنه محاولة خطيرة للتدخل في إدارة المسجد والسيطرة عليه، والتهديد بتقسيم المسجد والسيطرة على أجزائه المختلفة.

ودعا المفتي العرب والمسلمين، بمن فيهم القيادات والشعوب والأحزاب والقوى، إلى التنبه إلى الخطر الذي يتهدَّده المسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد والفوري لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين