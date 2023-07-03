كتائب القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للردِّ على تغول الاحتلال

أوعزت كتائب القسام- الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إلى جميع مجاهديها وخلاياها المنتشرة بالضفة الغربية والقدس بضرب الاحتلال في جميع أماكن وجوده بكل الوسائل.

وأكدت القسام في بيان لها، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغوّل الاحتلال ولجم العدوان على جنين ومخيمها.

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وأضافت: "نقول لعدونا الجبان لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".

وطمأنت القسام شعبنا وأمتنا أن المقاومة في جنين ومخيمها، مشيرة إلى أن مجاهديها يتصدّون لأرتال الاحتلال بكل بسالة واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين