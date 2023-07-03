فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محاكمة السلطة لطلبة "بيرزيت".. انتقام من "صندوق الانتخابات"

كتائب القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للردِّ على تغول الاحتلال

الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة

الصداقة يطالب اتحاد كرة القدم عدم الكيل بمكيالين

رام الله.. تشييع جثمان الشهيد محمد حسنين ومطالبات شعبية بالثأر

خلال أيام العيد.. مواطنون وتجار مواشي تحت مراقبة أجهزة السلطة

فسخ عقد لاعب جديد مع أحد أندية الضفة الغربية

شديد: ما يقوم به الاحتلال من مجازر ودمار لن يفت في عضد شعبنا ومقاومته

كتائب القسام: نتحدَّى الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بمخيم جنين

حصيلة: الاحتلال يعتقل 291 مواطنًا منذ مطلع 2023

كتائب القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للردِّ على تغول الاحتلال

03 يوليو 2023 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
...
كتائب القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال

أوعزت كتائب القسام- الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إلى جميع مجاهديها وخلاياها المنتشرة بالضفة الغربية والقدس بضرب الاحتلال في جميع أماكن وجوده بكل الوسائل.

وأكدت القسام في بيان لها، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغوّل الاحتلال ولجم العدوان على جنين ومخيمها.

اقرأ أيضًا: كتائب القسام: نتحدَّى الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بمخيم جنين

وأضافت: "نقول لعدونا الجبان لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".

وطمأنت القسام شعبنا وأمتنا أن المقاومة في جنين ومخيمها، مشيرة إلى أن مجاهديها يتصدّون لأرتال الاحتلال بكل بسالة واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #جنين #كتائب القسام #القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر