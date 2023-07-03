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الصداقة يطالب اتحاد كرة القدم عدم الكيل بمكيالين

03 يوليو 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين :

أصدر نادي الصداقة الرياضي بياناً، طالب فيه اتحاد كرة القدم بإعادة مباراته مع فريق اتحاد الشجاعية، ضمن بطولة الأشبال لمواليد 2008 فما دون، بعد الغائها وتخسير الصداقة بحجة تشابه ألوان الملابس.

نص البيان الصادر عن نادي الصداقة ..

 

بيان شجب واستنكار صادر عن نادي الصداقة الرياضي

قال تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)

 

يشجب مجلس إدارة نادي الصداقة الرياضي ويستنكر ما حدث معه في مباراته أمام الأشقاء في نادي اتحاد الشجاعية، ضمن بطولة الأشبال لمواليد 2008، ورفض طاقم حكام المباراة لجميع الحلول من أجل إقامة المباراة بحجة تشابه ملابس الفريقين.

وحاول النادي إيجاد عدة حلول لإقامة اللقاء تجاوباً مع طلب الحكم وتبديل طقم الملابس من نادي الصداقة بعد إجراء القرعة بين الفريقين وارتداء شباحات وكتابة أرقام عليها بموافقة مراقب المباراة، أسوة بما حصل في مباريات أخرى في ذات المسابقة، إلا أن حكم المباراة أصر على قراره بتغيير طقم الملابس بدعم ومساندة من مقيمه الذي ليس من اختصاصه ذلك، ولم ينتظر أكثر من 15 دقيقة وأطلق صافرته معلناً نهاية اللقاء. علماً أن مباراة أخرى انتظر الحكم لمدة لأكثر من 25 دقيقة لحين احضار أحد الفرق لبطاقات لاعبيه.

يستغرب مجلس إدارة نادي الصداقة الكيل بمكيالين، حيث أن المباراة التي تلتها في نفس اليوم ارتدى فريق طقم ملابس دون وجود أرقام، وأقيمت مباراة أخرى وارتدى أحد الفرق الشباحات دون أرقام أيضاً ولعبت المباراة بشكل طبيعي، وكان من الأجدى للاتحاد حل الإشكالية قبل المباراة بيوم واحد على الأقل، خاصة أنه على معرفة تامة بتشابه ألوان ملابس العديد من الفرق.

إننا في نادي الصداقة الرياضي وأمام هذا الحدث وجهنا شكوى رسمية وأعتراض على أداء حكام المباراة لاتحاد كرة القدم، نطالبه بها باحقاق الحق وإعادة اللقاء ومعاملة النادي كما الفرق الأخرى دون تحيز، كما ونطالب الاتحاد بفرض عقوبة على طاقم الحكام.

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#نادي الصداقة #بيان شجب واستنكار

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