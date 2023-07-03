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فسخ عقد لاعب جديد مع أحد أندية الضفة الغربية

03 يوليو 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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محمد شبير
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن النادي الأهلي الفلسطيني فسخ عقد اللاعب محمد شبير مع نادي جبل المكبر، وإعادة قيده على كشوفاته للظهور معه في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتظم شبير في تدريبات الأهلي من جديد تحت قيادة المدرب حمادة شبير، حيث كان الأهلي قد وضع بندا في عقد اللاعب بالغائه، بعد انتهاء المدة التي حصل عليها في حال عدم على تصريح من قبل قوات الاحتلال، يمنحه الوصول للضفة الغربية المحتلة.

وستعزز عودة شبير القوة الهجومية للفريق، حيث يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية، كما أثبت جدارته مؤخرا بعدما حصل على ثاني هدافي بطولة دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ويمتاز شبير بالرشاقة والسرعة، كما أنه امتلك حاسة التهديف، ويلعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

من جهة أخرى، وافق حصل مجلس إدارة النادي الأهلي على موافقة نظيره خدمات رفح على تجديد  إعارة اللاعب سمير النمس لموسم اخر.

وبرز النمس بشكل لافت مع الأهلي الموسم الماضي، وكان أحد ركائز خط الدفاع، ولفت الأنظار بقوة، مما جعل الجهاز  الفني للأهلي يتمسك ببقائه.

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#جبل المكبر #الأهلي الفلسطيني #محمد شبير

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