كتائب القسام: نتحدَّى الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بمخيم جنين

أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية في أثناء محاولتهم التقدّم من خلال أحد المنازل بمخيم جنين.

وتحدَّت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب.

وقالت الكتائب إن المجاهدين من الفصائل الفلسطينية كافَّة، يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدّثين فيهم الإصابات المباشرة

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وأكدت كتائب القسام أن المجاهدين في مخيم جنين أسقطوا مسيَّرتين لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان فجر اليوم الإثنين.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين