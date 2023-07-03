أوكرانيا تعلن "تحرير" 37 كم مربعًا من أراضيها في أسبوع

أعلنت أوكرانيا اليوم الإثنين، أن قواتها حرَّرت أكثر من 37 كم مربعًا من أراضي البلاد من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي".

وقالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار عبر مواقع التواصل الاجتماعي،: "إن المناطق المحرَّرة في الشرق زادت بمقدار 9 كم مربع، وفي الجنوب 28.4 كم مربعًا الأسبوع الماضي".

ولفتت ماليار إلى أن الجيش الأوكراني يواصل عملياته الهجومية والدفاعية في شرق البلاد في هجومه المضاد منذ نحو أكثر من 3 أسابيع.

وأضافت: "نحن نتقدَّم على محور باخموت، العدو مستمر في الهجوم على محاور ليمان وأفدييفكا ومارينكا".

وأشارت إلى أن الروس حاولوا طرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها على تلك المحاور لكن تمَّ الرد عليهم، مشيرًة إلى استمرار الاشتباكات العنيفة في تلك المناطق. ​​​​​

وسبق أن أعلنت ماليار في 26 يونيو/ حزيران الماضي سيطرة قواتها على مساحة 130 كيلو مترًا مربعًا منذ بداية هجومها المضاد على الجيش الروسي في الثامن من ذات الشهر.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.

المصدر / الأناضول