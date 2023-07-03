القانوع: العدوان على جنين سيرتد وبالاً على جيش الاحتلال ومستوطنيه

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة "حماس": إن "عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين لن يرتد إلا وبالاً وناراً على جيشه وقطعان مستوطنيه وستتبدَّد أوهام نتنياهو وحكومته الدموية الفاشية".

وأضاف خلال تصريح صحفي اليوم الإثنين: إن "جنين ليست بمفردها وشعبنا الفلسطيني ومقاومته خلف أبطالها الثائرين وأهلها الصامدين وستنكسر أهداف الاحتلال على صخرة صمودها".

اقرأ أيضاً: محدث 4 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

وختم بالقول: "فشل الاحتلال على مدار تاريخ الصراع في كسر إرادة جنين واستئصال المقاومة فيها، وسيفشل نتنياهو في تحقيق مآربه وستظل دماء شهداء جنين وقوداً لديمومة المعركة واستمرار المقاومة التي ستدفع الاحتلال الصهيوني ثمن جرائمه".

المصدر / فلسطين أون لاين