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بالإنفوجراف.. أسماء وصور شهداء جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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أسماء شهداء اليوم في جنين والبيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين الموافق 3/7/2023، عن استشهاد ثمانية مواطنين، سبعة من جنين وآخر من البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت "الوزارة" أسماء شهداء جنين بالإضافة إلى اسم شهيد آخر من مدينة البيرة، جراء عدوان الاحتلال الواسع والمستمر على مدينة جنين ومخيمها.

ليرتفع عدد الشهداء، يوم الثلاثاء إلى 12 شهيد، وإصابة نحو 117 آخرين، بينهم 20 بحالة خطيرة، حصيلة العدوان الذي استغرق يومين على جنين.

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ويستعرض لكم موقع "" بالإنفوجراف أسماء وصور شهداء جنين هم:

  1. الشهيد سميح فراس أبو الوفا (20 عاماً).

  2. الشهيد حسام محمد أبو ذيبة (18 عاماً).

  3. الشهيد أوس هاني حنون (19 عاماً).

  4. الشهيد نور الدين حسام مرشود (16 عاماً).

  5. الشهيد محمد مهند الشامي (23 عاماً).

  6. الشهيد أحمد محمد عامر (21 عاماً).

  7. الشهيد مجدي عرعراوي (17 عاماً).

  8. الشهيد علي هاني الغول (17 عاماً).

  9. عدي إبراهيم خماسية.

  10. مصطفى نضال قاسم.

  11. عبد الرحمن حسن صعابنة (17 عامًا).

  12. الشهيد جواد مجاهد نعيرات (22 عاما).

بالإضافة إلى الشهيد محمد عماد حسنين (21 عاماً) من مدينة البيرة.

أسماء شهداء جنين.jpg


 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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