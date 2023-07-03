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أسماء شهداء اليوم في جنين والبيرة

03 يوليو 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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أسماء شهداء اليوم في جنين والبيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين الموافق 3/7/2023، عن استشهاد شاب في مدينة البيرة برصاص الاحتلال، ليرفع عدد إجمالي شهداء اليوم لخمسة، أربعة منهم من جنين. 

وذكرت "الوزارة" عن أسماء شهداء جنين الأربعة بالإضافة إلى اسم شهيد من مدينة البيرة، وذلك خلال عدوان الاحتلال الواسع والمستمر على مدينة جنين ومخيمها.

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أسماء شهداء اليوم في جنين والبيرة هم:

1- سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر) جنين.

2- حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر) جنين.

3- أوس الحنون (رصاصة في الصدر) جنين.

4- نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس) جنين وجميعهم من جنين.

 5- محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس) البيرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهداء جنين #شهداء اليوم

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