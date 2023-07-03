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مساجد جنين تناشد المواطنين بضرورة التوجه إلى مستشفيات المدينة والتبرع بالدم

03 يوليو 2023 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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مساجد مدينة جنين تناشد المواطنين بضرورة التوجه إلى مستشفيات المدينة والتبرع بالدم

ناشدت مساجد جنين، صباح اليوم الإثنين، المواطنين بضرورة التوجه لمستشفيات المدينة للتبرع بالدم بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 3 شهداء، وإصابة 28 مواطن، بينهم 8 في حالة الخطر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين، مدينة ومخيم جنين.

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وشنت طائرات الاحتلال بأكثر من 15 غارة استهدفت مناطق مأهولة في مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات وصفت بالخطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن معظم الإصابات في المنطقة العليا من الجسم، مشيراً إلى أن طواقمه لم تتمكن من الوصول لبعض الإصابات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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