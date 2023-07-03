"اتحاد الطلبة" في جامعتي النجاح وبيرزيت يعلق الدراسة ويدعو للتوجه للحواجز

أعلنت مجالس اتحاد الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت تعليق الدراسة اليوم الإثنين والتوجه لحواجز الاحتلال اسناداً لجنين.

ودعت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية أبناء الجامعات، إلى النفير العام وتصعيد المـواجهة، والاشـتـباك مع المحـتل في جميع أماكن تواجده.

واستشهد فجر اليوم أربعة مواطنين، ثلاثة منهم في جنين وواحد في رام الله، وأصيب 25 آخرين بينهم 7 بجراح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الواسع والمتواصل على جنين.

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وشنت طائرات الاحتلال أكثر من 15 غارة استهدفت مناطق مأهولة في مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات وصفت بالخطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن معظم الإصابات في المنطقة العليا من الجسم، مشيراً إلى أن طواقمه لم تتمكن من الوصول لبعض الإصابات.

وتصدت المقاومة في جنين لعدوان الاحتلال، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عند دوار الشهداء، وحارة الحواشين بمخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين