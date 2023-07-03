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القوى الوطنية والإسلامية تدعو للنفير لمواجهة العدوان على جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة تدعو للنفير لمواجهة العدوان على جنين

دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، اليوم الإثنين، كافة أبناء شعبنا وقطاعاته ومؤسساته للنزول للشوارع والدفاع عن حقنا في الحياة والوجود أمام آلة الاحتلال الهمجية.

وطالبت القوى في بيان مقتضب لها، لإعلان النفير والتوجه لنقاط التماس، إسنادًا لـ مخيم جنين والذي بدأ الاحتلال عدوانا همجيا عليه فجر اليوم.

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واستشهد 3 مواطنين في مخيم جنين، وأصيب العشرات منذ ساعات فجر اليوم، في عدوان حربي إسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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