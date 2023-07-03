تعرّف على طقس فلسطين اليوم الاثنين 3 يوليو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 3 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 4 يوليو

أما يوم غد الثلاثاء فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 5 يوليو

ويوم الأربعاء؛ يكون الجو حارا نسبيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 6 يوليو

أما الخميس: فيكون الجو حارا نسبيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة إذ تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين