حماس: العدوان على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين.

وشدد قاسم، صباح الإثنين على أن جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو، باعثاً بالتحية إلى المقاومة في جنين التي تخوض هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي.

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ونوه قاسم بأن الاحتلال لن يستطيع أن يحسم المعركة ضد المقاومة وشعبنا الذي سيواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال، مؤكدا أن إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين