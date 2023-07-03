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محدث 3 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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صورة للشهيد سميح أبو الوفا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرين، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المقاومين داخل مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ الشهيد هو سميح أبو الوفا، الذي ارتقى شهيداً  بقصف طائرات الاحتلال على نادي المخيم، وأصيب آخرين بجراح بينها خطيرة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد أبو سمرة من سكان قطاع غزة، ومتواجد في الضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز بيت ايل شمال مدينة البير.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد عماد حسنين (21) عام برصاص قوات الاحتلال الحي في الرأس، عند مدخل البيرة الشمالي.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع في مخيم جنين، وخلفت تلك الغارات إصابات متفاوتة.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إننا "نقصف ‘بنية تحتية للإرهاب‘ في مخيم جنين".

وبالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين من ثلاثة محاور، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين
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