شهيد وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرين، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المقاومين داخل مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ الشهيد هو سميح أبو الوفا، الذي ارتقى شهيداً بقصف طائرات الاحتلال على نادي المخيم، وأصيب آخرين بجراح بينها خطيرة.

وقصف الاحتلال عدة مواقع في المخيم، وخلفت تلك الغارات إصابات متفاوتة.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إننا "نقصف ‘بنية تحتية للإرهاب‘ في مخيم جنين".

وبالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين من ثلاثة محاور، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين