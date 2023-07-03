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وواحد من البيرة

محدث ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ8 وعشرات الإصابات

03 يوليو 2023 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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8 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، اليوم الإثنين، إلى 8 شهداء.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، إنه في أقل من 10 ساعات استُشهد 9 شبَّان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة.

وأوضحت أن من بين الشهداء 3 ارتقوا نتيجة القصف، وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن أسماء الشهداء وهم: سميح فراس أبو الوفا، حسام محمد أبو ذيبة، أوس الحنون، نور الدين حسام مرشود، محمد الشامي، وأحمد العامر، ومجدي عرعراوي، وعلي الغول، إضافة إلى محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

وبدأ العدوان العسكري الواسع في جنين ومخيمها بقصف جوي استهدف عدَّة مواقع وأهداف متفرقة.

وسمعت العديد من الانفجارات داخل مخيم جنين ومحيطه بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه شنَّ غارة على مبنى يستخدم من قِبل المقاومة في جنين، كمركز قيادة ومكان للتخطيط للهجمات وغيرها.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن سلطات الاحتلال أطلقت على العملية اسم "بيت وحديقة".

وذكرت أن العدوان تمَّ المصادقة عليه قبل 10 أيام، وتمَّ تأجيله لما بعد عيد الأضحى، وسيستمر وفق الحاجة، وربما لمدَّة 72 ساعة.

وبيَّنت أن جميع القوات المشاركة في العدوان هي من وحدات النخبة والكوماندوز، بدعم جوي.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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