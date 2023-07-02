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شملت عمليتي إطلاق نار وإسقاط طائرة مسيرة

10 أعمال مقاومة بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

02 يوليو 2023 . الساعة 23:48 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية حيث شملت 10 أعمال مقاومة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" عمليتي إطلاق نار وإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية، وحالتي تصدٍ للمستوطنين، و14 مواجهة تخللها إلقاء حجارة. 

وفي جنين، اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال في مرج ابن عامر، وأطلق مقاومون النار صوب طائرة عسكرية وأسقطوها في مخيم جنين. 

وأطلقت المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز dco في أريحا، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في سلفيت ونابلس وبيت لحم وأريحا.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين، وحطموا مركباتهم بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وتواصل المقاومة والشباب الثائر عمليات المقاومة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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