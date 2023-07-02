بوفون على رادار نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي، جانلويجي بوفون، حارس مرمى بارما، قد تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي، ليدافع عن عرينه في الموسم الجديد 2023-24.



ويلعب الحارس المخضرم البالغ من العمر 45 عامًا مع بارما مُنذ صيف عام 2021، ولديه عقد مع النادي الإيطالي ينتهي في صيف العام القادم 2024.



وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي الهلال السعودي يسعى لتقديم عرض لضم بوفون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، براتب يصل إلى 30 مليون يورو خالية من الضرائب.



ويسعى "الزعيم" لمواصلة تعزيز صفوفه بعدما نجح خلال الفترة الماضية في ضم روبن نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي هذا الصيف، وذلك لتعزيز مكانة الفريق قاريًا وعالميًّا.



وفي حال وافق الحارس المخضرم على الانتقال إلى السعودية، فسيصبح ثاني إيطالي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين بعد مواطنه سيباستيان جيوفينكو الذي لعب مع الهلال من 2019 إلى 2021.



جدير بالذكر أن بوفون بدأ مسيرته في بارما، قبل أن يترك النادي في عام 2001، وينضم إلى يوفنتوس الذي ظل معه 17 عامًا، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان الذي لعب له موسمًا واحدًا عاد بعده إلى السيدة العجوز مرةً أخرى في 2019، ثم رحل في 2021 لينضم إلى بارما.



وخلال مسيرته الاحترافية خاض بطل كأس العالم 2006، 975 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب لها وتلقت شباكه 825 هدفًا ونجح في الخروج بشباكٍ نظيفة في 429 مباراة بإجمالي دقائق لعب بلغ 87247 دقيقة.

المصدر / فلسطين اونلاين