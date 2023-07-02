فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

جدة الشاب "نائل" توجه دعوة للمتظاهرين في فرنسا.. هذه تفاصيلها

باحثون أمنيون إسرائيليون: الردع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله "يتآكل"

منافسة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ضم موهبة ليون

مركز حقوقي: 380 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي

تفاصيل عقد البرتغالي جورجي جيزوس مع الهلال

نابلس: الاحتلال يعتقل الطالب في جامعة النجاح عبد الرحمن الجرف

مستوطنون يحرقون شاحنة ويتلفون محاصيل زراعية بالضفة

مسؤول مكسيكي يتزوج من أنثى تمساح.. هذه تفاصيل أغرب واقعة زواج

صحيفة أمريكية: كان يمكن لليونان تفادي وفاة مئات المهاجرين في قارب "أدريانا"

أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

02 يوليو 2023 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
...
أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن الأسير محمد حسن أبو غالي (44 عامًا) من خانيونس، جنوبي قطاع غزة، دخل اليوم عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأشار فروانة في تصريح صحفي الأحد، إلى أن أبو غالي اعتقل في الثالث من يوليو 2002، وحُكم عليه بالسجن الفعلي 25 عامًا؛ بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لنحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، ومقاومة الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #الاحتلال #أسير #الأسير محمد أبو غالي #محمد أبو غالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة