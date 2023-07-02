أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن الأسير محمد حسن أبو غالي (44 عامًا) من خانيونس، جنوبي قطاع غزة، دخل اليوم عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأشار فروانة في تصريح صحفي الأحد، إلى أن أبو غالي اعتقل في الثالث من يوليو 2002، وحُكم عليه بالسجن الفعلي 25 عامًا؛ بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لنحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، ومقاومة الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين