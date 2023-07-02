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جدة الشاب "نائل" توجه دعوة للمتظاهرين في فرنسا.. هذه تفاصيلها

02 يوليو 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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دعت جدة الشاب الفرنسي القتيل على يد الشرطة، نائل مرزوق، اليوم الأحد، المتظاهرين إلى إنهاء العنف في فرنسا.

جاءت دعوة الجدة، التي تدعى نادية، للهدوء بعد 5 أيام من مقتل حفيدها (17 عامًا)، وهو من أصل جزائري، على يد رجال الشرطة.

وأضافت الجدة، في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية: "لأولئك الذين يكسرون، أقول لهم: توقفوا عن تكسير الواجهات والمدارس والحافلات".

وتابعت "توقفوا.. من يستقل هذه الحافلات هن أمهات، ومن يسير في الشوارع هن أمهات".

وأضافت الجدة: "نريد أن يبقى هؤلاء الشبان هادئين.. نائل قتل.. وابنتي ضاعت وانتهت حياتها.. وأنا، لقد حرموني من ابنتي وحفيدي".

واختتمت قائلة: "لا أريد التعميم وتحميل كافة أفراد الشرطة مسؤولية الحادث، لكن هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن كأي شخص آخر.. أنا أثق بالعدالة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن 45 شرطيا ودركيا على الأقل أصيبوا في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب "نائل" على يد الشرطة​​​​، فيما أوقفت السلطات 719 شخصا على الأقل في الليلة الخامسة للاحتجاجات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.​​​​​​​

المصدر / الأناضول
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#فرنسا #احتجاجات فرنسا #نائل مرزوق

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