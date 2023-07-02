منافسة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ضم موهبة ليون

قالت شبكة "RMC SPORT" الفرنسية إن مانشستر سيتي ينافس باريس سان جيرمان على ضم موهبة ليون برادلي باركولا الذي يحظى أيضًا باهتمام نادي لايبزيغ الألماني.



ولفت الفرنسي باركولا ابن الـ 20 عامًا الأنظار إليه بعد تألقه الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 7 أهداف مع تقديم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات؛ لكن إدارة ليون لا تميل إلى الاستغناء عن الجوهرة الشابة خلال الصيف الجاري، خصوصًا أنه يرتبط بعقدٍ مع النادي حتى صيف 2026.



ويحظى النجم الصاعد بإعجاب المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي من المنتظر أن يتولى منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان، بفضل تعدد مراكزه؛ إذ يستطيع اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة.



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وأكدت الشبكة الفرنسية أن مانشستر سيتي ولايبزيغ يتابعان مسار مستقبل برادلي باركولا عن كثب، ويسعيان للدخول في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويتمتع اللاعب بمهارات فردية عالية، وسرعة في التحرك ما بين الخطوط الثلاثة داخل المستطيل الأخضر، وتمّت ترقيته إلى الفريق الأول مع بداية عام 2022.ش

المصدر / فلسطين اونلاين