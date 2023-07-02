مركز حقوقي: 380 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي

وثقت مؤسسة حقوقية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 380 مواطناً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ من بينهم 45 طفلا و10 سيدات.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان اليوم الأحد، فإن مدينة القدس احتلت النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بواقع 135 حالة، إضافة لإصدار أوامر إبعاد وحبس منزلي، تليها بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بأكثر من 90 حالة.

وأفاد أن الاحتلال اعتقل خلال الشهر الماضي، تسعة مواطنين من قطاع غزة، بينهم خمسة صيادين، أحدهم أصيب بعيار مطاطي قبل اعتقاله، وأفرج عنهم لاحقا، إضافة لاعتقال أربعة شبان بعد اجتيازهم السياج الفاصل.

ووثق المركز في تقريره، 45 حالة اعتقال لقاصرين، منهم ثلاثة دون الـ 14 عامًا، أصغرهم الطفل محمد شاهين العارضة (13 عاما) من بلدة "عرابة" قضاء جنين شمالي الضفة الغربية بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وحولت سلطات الاحتلال الشهر الماضي، أربعة أطفال للاعتقال الإداري، وجددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق القاصر جهاد توفيق عودة (17 عاما) من قلقيلية 4 أشهر.

وأشار المركز إلى اعتقال 10 سيدات، بينهن الأسيرة المحررة ليان كايد من نابلس شمالي الضفة، وهي طالبة ماجستير في جامعة بيرزيت برام الله، وكانت قد اعتقلت عام 2020 وأمضت 16 شهرا في سجون الاحتلال.

كما أصدرت محاكم الاحتلال 215 قرار اعتقال إداري خلال حزيران/يونيو، بينها 122 قرار تجديد للاعتقال لفترات أخرى.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين