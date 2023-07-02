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نابلس: الاحتلال يعتقل الطالب في جامعة النجاح عبد الرحمن الجرف

02 يوليو 2023 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الطالب في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح عبد الرحمن الجرف من نابلس، بعد أيامٍ من ملاحقته من قبل أجهزة السلطة برام الله والاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الطالب الجرف فجر الثلاثاء الماضي في مخيم بلاطة، وحاولت اعتقاله، وذلك بعد أقل من ساعة من خروج أجهزة السلطة من منزله في محاولة لاعتقاله أيضاً.

والجرف أحد نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، وهو ابن شقيقة القائد القسامي الأسير عبد الناصر عيسى المحكوم بالسجن المؤبد و20 عاماً.

ويتهم الاحتلال "عيسى" بالوقوف وراء عملية الاستشهادي سفيان جبارين من مدينة الخليل، الذي فجر حزامه الناسف داخل حافلة في القدس المحتلة، وأدت لمقتل (9) مستوطنين بينهم ضابط برتبة ميجر، وإصابة أكثر من (107) معظمهم من جنود الاحتلال.

وسبق أن استهجن الرئيس الفخري لمجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الأسير عبد الناصر عيسى، حملة الملاحقة المزدوجة التي يشنها الاحتلال والسلطة بحق نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

وتغيب سجون السلطة عدداً من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، على خلفية نشاطهم الطلابي.

 ويتعرض الطلبة المعتقلون للضرب والتعذيب، حيث نقل عدد منهم الى سجن أريحا ومدد اعتقالهم في ظروف صعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #جامعة النجاح #عبد الرحمن الجرف

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