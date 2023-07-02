مستوطنون يحرقون شاحنة ويتلفون محاصيل زراعية بالضفة

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، شاحنة بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية، جنوب نابلس، كما أتلفت مجموعة أخرى من المستوطنين محاصيل زراعية في عدى قرى بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا شاحنة المواطن رضوان الصفدي، بزجاجات حارقة، أثناء مروره عبر طريق الكسارات بين عوريف وعصيرة القبلية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضح أن الهجوم أدى إلى احتراق هيكل الشاحنة الأمامي، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

كما اعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على منتزه بلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا أشجارا، وخربوا ممتلكات المنتزه.

وفي الخضر جنوبي بيت لحم، اقتلع مستوطنون، أشجارا وأتلفوا محاصيل زراعية، كما اقتلعت مجموعة أخرى من المستوطنين، مساء اليوم، أشجار تفاح وزيتون وأخرى لوزية، وأتلفت محصول الفقوس، في أراضي واد "البيار" جنوب الخضر.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين