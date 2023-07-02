"حماية" يبعث رسالة استياء للأمم المتحدة

وجه مركز "حماية لحقوق الإنسان" اليوم الأحد، رسالة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عبّر فيها عن عميق أسفه واستيائه إزاء استثناء (إسرائيل) من قائمة العار السنوية.

وبين المركز في رسالته حجم الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وعلى نطاق واسع ومنظم ومستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وذكرت الرسالة أربعة انتهاكات من أصل ستة تمثل أسباب حقيقية موجبة لإدراج الاحتلال لهذه القائمة؛ وهي قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال المركز، إن الاحتلال قتل منذ بداية العام الجاري (28) طفلا وطفلة ضمن هجمات عسكرية واقتحامات مسلحة على الضفة المحتلة وقطاع غزة، وجميعها ارتكبت في إطار استهداف متعمد ومنظم، بنهما أصابات شوهت مئات الآلاف من الأطفال خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأشار المركز في رسالته إلى أن الاحتلال مازال يختطف (190) طفلاً فلسطينياً في سجونه موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، من بينهم (20) طفلاً تحت سن الـ(16) عامًا.

وأضاف "كما تبقى المدارس والمستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية التي تخدم الأطفال الفلسطينيين تحت الاستهداف وتهديد العمليات العسكرية؛ بما في ذلك مدارس وعيادات الأونروا التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية وفرض حصار عسكري عليهم وفرض قيود صارمة على المساعدات الدولية والخارجية".

وأعرب "حماية" عن خيبة أمله إزاء عدم إدراج الاحتلال إلى قائمة العار، معبراً عن خشيته من خضوع الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام للضغوط السياسية بما يخدش بحيادية ونزاهة مؤسسات الأمم المتحدة.

وتابع "نتمنى أن يبدد الأمين العام هذه الشكوك ويبرهن على حيادية ونزاهة تقاريره ويعيد النظر في قائمة العار ويدرج حكومة الاحتلال الصهيوني إليها باعتبارها المرشح الأبرز لصدارة هذه القائمة."

المصدر / فلسطين أون لاين