قاسم: إقامة مستوطنة بالجليل تصعيد لسياسة التهويد

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ إعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة في الجليل بالداخل المحتل، تصعيد لسياسة التهويد التي تستهدف كل الأرض الفلسطينية.

وأشار قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أنّ حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من المستوطنين المتطرفين تُمارس حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتعمل على استكمال مخططات التهجير الذي تستند عليه الفكرة الصهيونية.

وقد صادقت حكومة الاحتلال، اليوم، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بالداخل المحتل، ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

المصدر / فلسطين أون لاين