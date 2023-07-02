وظيفة شاغرة في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل

إعلان توظيف صادر عن جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة منسق/ة ميداني/ة
المهام والمسؤوليات:
- التشبيك مع المؤسسات القاعدية والأندية والمدارس للوصول إلى الفئة المستهدفة وتحفيزهم على المشاركة والتعاون.
- التشبيك والتنسيق مع المؤسسات والأندية والمدارس العاملة في المشروع.
- التنسيق مع فريق العمل في المؤسسة لتنظيم سير العمل، وتنظيم الزيارات الميدانية.
- مشاركة منسق المشروع في متابعة تنفيذ النشاطات المختلفة حسب خطط العمل.
- إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية ورفعها لمنسق المشروع.
- اعداد خطة زمنية للزيارات الميدانية والمتابعة.
- اعداد الخطط الاسبوعية.
- المتابعة والتنسيق والتشبيك للجلسات والورش.
- دعم تنفيذ أنشطة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم بالتنسيق مع منسق المتابعة، والتقييم والمساءلة والتعلم.
- أرشفة المعلومات حول الفئة المستهدفة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع.
- تقديم الدعم الاداري واللوجستي في تنفيذ المشروع.
- توثيق أنشطة المشروع إلكترونيا وورقياً.
- توثيق وحفظ الملفات الخاصة بالمشروع بطريقة فعالة.
- مساعدة في تنظيم واعداد اللقاءات، وورش العمل، والأنشطة المتعلقة بالمشروع.
- القيام بأي أعمال أخرى توكل له/ها من قبل المدير التنفيذي وبما لا يتعارض مع القانون.
متطلبات الوظيفة
- حاصل على درجة البكالوريوس او الدبلوم في العلوم الانسانية أو العلوم الادارية أو تخصصات ذات العلاقة.
- خبرة في العمل المجتمعي الميداني والمؤسسات النسائية لا تقل عن 3 سنوات.
- إجادة اللغتين العربية والانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بالإضافة للمهارة العالية في استخدام مايكروسوفت أوفيس (MS Word، Excel).
- القدرة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك بشكل جديد وامتلك مهارات بالاتصال والتواصل.
- يفضل ان يكون المتقدم/ة على معرفة بالقوانين الخاصة بقضايا المرأة ومفاهيم الجندر وقوانين حماية الطفل.
- يفضل أن تكون المتقدم/ة من سكان المحافظات الجنوبية (خانيونس/ رفح)
طريقة التسجيل
- تشجع جمعية وفاق الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم لهذه الوظيفة.
- تشجع جمعية وفاق النساء للتقدم لهذه الوظيفة.
- سيتم استبعاد الطلبات التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
- سيتم استدعاء قائمة ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة للمقابلات.
- يبدأ التقدم للوظيفة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق: 5/7/2023 الساعة 3:00 مساءً.
- للتقدم للوظيفة: ضرورة تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/KiquomhGGWti3N8U6
- للاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية / 2131366 أو جوال الجمعية / 0599155657