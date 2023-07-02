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وظيفة شاغرة في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل

02 يوليو 2023 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة منسق/ة ميداني/ة

 المهام والمسؤوليات:

- التشبيك مع المؤسسات القاعدية والأندية والمدارس للوصول إلى الفئة المستهدفة وتحفيزهم على المشاركة والتعاون.

- التشبيك والتنسيق مع المؤسسات والأندية والمدارس العاملة في المشروع.

- التنسيق مع فريق العمل في المؤسسة لتنظيم سير العمل، وتنظيم الزيارات الميدانية.

- مشاركة منسق المشروع في متابعة تنفيذ النشاطات المختلفة حسب خطط العمل.

- إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية ورفعها لمنسق المشروع.

- اعداد خطة زمنية للزيارات الميدانية والمتابعة.

- اعداد الخطط الاسبوعية.

- المتابعة والتنسيق والتشبيك للجلسات والورش.

- دعم تنفيذ أنشطة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم بالتنسيق مع منسق المتابعة، والتقييم والمساءلة والتعلم.

- أرشفة المعلومات حول الفئة المستهدفة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع.

- تقديم الدعم الاداري واللوجستي في تنفيذ المشروع.

- توثيق أنشطة المشروع إلكترونيا وورقياً.

- توثيق وحفظ الملفات الخاصة بالمشروع بطريقة فعالة.

- مساعدة في تنظيم واعداد اللقاءات، وورش العمل، والأنشطة المتعلقة بالمشروع.

- القيام بأي أعمال أخرى توكل له/ها من قبل المدير التنفيذي وبما لا يتعارض مع القانون.

متطلبات الوظيفة

- حاصل على درجة البكالوريوس او الدبلوم في العلوم الانسانية أو العلوم الادارية أو تخصصات ذات العلاقة.

- خبرة في العمل المجتمعي الميداني والمؤسسات النسائية لا تقل عن 3 سنوات.

- إجادة اللغتين العربية والانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بالإضافة للمهارة العالية في استخدام مايكروسوفت أوفيس (MS Word، Excel).

- القدرة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك بشكل جديد وامتلك مهارات بالاتصال والتواصل.

- يفضل ان يكون المتقدم/ة على معرفة بالقوانين الخاصة بقضايا المرأة ومفاهيم الجندر وقوانين حماية الطفل.

- يفضل أن تكون المتقدم/ة من سكان المحافظات الجنوبية (خانيونس/ رفح)

طريقة التسجيل

- تشجع جمعية وفاق الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم لهذه الوظيفة.

- تشجع جمعية وفاق النساء للتقدم لهذه الوظيفة.

- سيتم استبعاد الطلبات التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

- سيتم استدعاء قائمة ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة للمقابلات.

- يبدأ التقدم للوظيفة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق: 5/7/2023 الساعة 3:00 مساءً.

- للتقدم للوظيفة: ضرورة تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/KiquomhGGWti3N8U6

- للاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية / 2131366 أو جوال الجمعية / 0599155657

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