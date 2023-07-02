فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُبعد 877 مقدسيًّا عن الأقصى خلال النصف الأول من 2023

15 عامًا على أول عملية دهس باستخدام جرَّافة في قلب القدس

مصرع 57 مواطنًا بحوادث سير بالضفة الغربية منذ مطلع العام

القانوع: جرائم المستوطنين شاهدة على حالة التطرّف والإجرام التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للأسير أوس الشلبي

ثلاثة أسرى إداريين يعلّقون إضرابهم عن الطعام

"الإعلام الحكومي"يرصد 90 انتهاكاً بحق الصحفيين في يونيو 2023

مرافق رفح تستقطب أكثر من 40 ألف زائر خلال عيد الأضحى المبارك

المرابطة نفيسة خويص: عيدي بالعودة للأقصى وقرار إبعادي عنه ظالم

"جبع" المقدسية.. "التل" الكنعاني المسروق

ثلاثة أسرى إداريين يعلّقون إضرابهم عن الطعام

02 يوليو 2023 . الساعة 15:04 بتوقيت القدس
...

علَّق ثلاثة أسرى إداريين، اليوم الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وأفاد نادي الأسير في بيان مقتضب اليوم، أن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام: أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من الخليل قد علَّقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وأشار البيان، إلى أنّ المعتقلين الثلاثة شرعوا بالإضراب عن الطعام في 18 حزيران/ يونيو المنصرم، وقد جرى نقلهم فور إعلانهم الإضراب إلى زنازين سجن (عوفر).

ولفت إلى نقل المعتقلين اليوم إلى أقسام الأسرى بعد تعليق الإضراب عن الطعام.

يُشار إلى أنَّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وصل وفق آخر المعطيات، إلى 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلاً، وثلاث أسيرات، منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #الاحتلال #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة