ثلاثة أسرى إداريين يعلّقون إضرابهم عن الطعام

علَّق ثلاثة أسرى إداريين، اليوم الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وأفاد نادي الأسير في بيان مقتضب اليوم، أن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام: أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من الخليل قد علَّقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وأشار البيان، إلى أنّ المعتقلين الثلاثة شرعوا بالإضراب عن الطعام في 18 حزيران/ يونيو المنصرم، وقد جرى نقلهم فور إعلانهم الإضراب إلى زنازين سجن (عوفر).

ولفت إلى نقل المعتقلين اليوم إلى أقسام الأسرى بعد تعليق الإضراب عن الطعام.

يُشار إلى أنَّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وصل وفق آخر المعطيات، إلى 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلاً، وثلاث أسيرات، منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين