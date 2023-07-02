فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُبعد 877 مقدسيًّا عن الأقصى خلال النصف الأول من 2023

15 عامًا على أول عملية دهس باستخدام جرَّافة في قلب القدس

مصرع 57 مواطنًا بحوادث سير بالضفة الغربية منذ مطلع العام

القانوع: جرائم المستوطنين شاهدة على حالة التطرّف والإجرام التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للأسير أوس الشلبي

ثلاثة أسرى إداريين يعلّقون إضرابهم عن الطعام

"الإعلام الحكومي"يرصد 90 انتهاكاً بحق الصحفيين في يونيو 2023

مرافق رفح تستقطب أكثر من 40 ألف زائر خلال عيد الأضحى المبارك

المرابطة نفيسة خويص: عيدي بالعودة للأقصى وقرار إبعادي عنه ظالم

"جبع" المقدسية.. "التل" الكنعاني المسروق

القانوع: جرائم المستوطنين شاهدة على حالة التطرّف والإجرام التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا

02 يوليو 2023 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
...
جرائم المستوطنين- أرشيف

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع: إن "جريمة حرق الشهيد الفتى المقدسي محمد أبو خضير قبل تسع سنوات في مدينة القدس المحتلة ما زالت حاضرة، وتمثل حالة التطرّف والإجرام التي يمارسها العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه".

وأضاف خلال تصريح صحفي اليوم الأحد: إن "جرائم قطعان المستوطنين وعدوان مليشياتهم المسلَّحة على شعبنا ومقدَّراته وممتلكاته، ودعم المجرم سموتريتش لإرهابهم وتطرّفهم لن ينال من إرادة شعبنا أو يفت من عضده، ولن يمنحهم أمناً واستقراراً على أرضنا".

اقرأ أيضاً: 9 سنوات على جريمة حرق الفتى المقدسي محمد أبو خضير حيًّا

وأكد أن "المقاومة الفلسطينية ستظل بكل أشكالها وأدواتها هي الخيار الأمثل لمواجهة غطرسة وعربدة قطعان المستوطنين، ولن تنكسر إرادة شعبنا من هذا السلوك العدواني المتصاعد بغطاء من كل مكوّنات دولة الكيان الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#محمد أبو خضير #جرائم المستوطنين #القانوع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة