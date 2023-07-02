15 عامًا على أول عملية دهس باستخدام جرافة في قلب القدس

وافق اليوم الأحد، 2 يوليو/ تموز الذكرى الـ 15 على أول عملية دهس فدائية باستخدام "جرافة" في قلب مدينة القدس المحتلة.

العملية الفدائية نفذها الشهيد حسام تيسير دويات (30 عاما) من قرية صور باهر شرقي القدس المحتلة، عام 2008، وقد أسفرت عن مصرع 4 إسرائيليين وإصابة العشرات.

وفي التفاصيل، قاد الشهيد دويات وهو عامل بناء من قرية صور باهر في القدس الجرافة التي تزن 20 طنا مسافة 500 متر في شارع يافا بالقدس ليقلب سيارات ويسحق بعض ركابها ويصطدم بحافلة مزدحمة من الخط رقم 13 ويقلبها على جانبها.

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وفي لقطات تلفزيونية لاحقة ظهر رجل بلباس مدني يعتلي الجرافة ويطلق عدة عيارات نارية من مسدسه عن قرب على سائق الجرافة الذي لم يكن مسلحًا، وتبعه جندي يرتدي خوذة وسترة واقية أطلق نيران بندقيته الآلية.

وبعد أشهر قليلة من العملية الفدائية هدمت قوات الاحتلال، منزل الشهيد "دويات" في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشريف، بعد إخلائه بالقوة والاعتداء على والدي الشهيد ونقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأحدثت عملية الهدم دماراً وخراباً كبيراً بسائر البناية اثر عملية الهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين