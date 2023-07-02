"الإعلام الحكومي"يرصد 90 انتهاكاً بحق الصحفيين في يونيو 2023

وثّق المكتب الإعلامي الحكومي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يونيو 2023 ، والتي بلغت 90 انتهاكاً، منها 89 نفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله (1) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية.

وجاء في تقرير وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي، عن شهر حزيران 2023، أكثر من 17 حالة اعتقال واستدعاء، واحتجاز وتجديد الحبس المنزلي وتأجيل محاكمة، من بينهم اعتقال الصحفي محمد أنور منى، وتجديد الحبس المنزلي للصحافية لمى غوشة، وتأجيل محاكمتها، وتأجيل البت في الإفراج المبكر عن الأسير الكاتب وليد دقة.

كما رصدت، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، والتي بلغت أكثر من 19 صحافياً، واستهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم على جميع أنحاء جسدهم، ودفعهم، وسحلهم ومحاولة دهسهم، من بينهم إصابة كل من مراسل قناة الغد حازم ناصر، و مراسل فلسطين بوست الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس مما أدى الى كسر في الجمجمة، والمصور الصحفي ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، وكان استهدافهم من قبل قناص الاحتلال بشكل متعمد .

كما منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من 29 صحفياً عن تغطية الاحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية يتخلله تهديد الصحفيين وشتمهم بألفاظ نابية والذي تم تسجيل 10 حالات تهديد بالاعتقال والدهس.

وفي السياق، سجل التقرير 4 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين من قبل الاحتلال الذي عاث فيهم فساداً وخراباً قبل أن تعتقل الصحفيين من منازلهم.

كما وثق التقرير5 حالات مصادرة هاتف وتحطيم كاميرات تصوير ومعدات ومركبات لصحفيين وحرقها.

وفي إطار مضايقات الاحتلال للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال سجل التقرير(1 ) حالة داخل سجون الاحتلال حيث رفضت لجنة الإفراج المشروط التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج المبكر عنه مع الاستمرار في الإهمال الطبي رغم خطورة وضعه الصحي.

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أما بشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وثقت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من” 4” انتهاكات بعد أن أغلقت وقيدت حسابات صحفيين، من بينهم حذف منصة "واتساب" مجتمع وكالة "شمس نيوز" من تطبيقها، بحجة مخالفة معاير النشر دون سابق إنذار.

اعتداءات فلسطينية

وحول الانتهاكات من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر حزيران 2023 عدد 1 حالة وهي استدعاء الصحفي مجاهد مرداوي من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني في قلقيلية، وحقق معه لمدة ثلاث ساعات حول عمله الصحافي، وقبل إطلاق سراحه طلبوا منه الحضور مجدداً في 5 تموز/يوليو المقبل.

وفيما يلي تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال شهر حزيران/ يونيو 2023:

1/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحفي بلال التميمي، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابته في يديه إصابة طفيفة خلال تغطيته اقتحام قوات الاحتلال لقرية النبي صالح قرب رام الله.

1/6/2023: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي المقدسي فراس هنداوي، بعد توقيفه وذلك، للتحقيق معه في الغرفة رقم 4 بالمسكوبية.

1/6/2023: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي الحرّ محمد أبو ثابت أثناء مروره على حاجز "بيت فوريك" العسكري شرق مدينة نابلس، وانهالت عليه بالضرب المبرح على الرأس والأذن والتفتيش الجسدي بطريقة مهينة وخلع الملابس والشتم مما تسبب له برضوض مبرحة وحققت معه لمدة نصف ساعة.

1/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كُلاًّ من مراسل شبكة "قدس" الإخبارية عبد الله تيسير بحش، ومصوّر وكالة "روسيا اليوم" عبد الرحمن محمد بقنابل الغاز، خلال تغطيتهما اقتحامها لمحيط مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس، مما أدى لإصابتهما باختناق شديد.

1/6/2023: تعرض طاقم تلفزيون "فلسطين" لمحاولة دهس من قبل مستوطني الاحتلال، وضم الطاقم كل من المراسل عمر أحمد أبو عوض، والمصوّر محمد جواد رغب، ومصوّر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" سليمان أبو سرور، والصحافي الحرّ عادل أبو نعمة قبل احتجازهم لنصف ساعة، ومنعهم عن البث المباشر، خلال تغطيتهم اقتحامها لمخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا، عدا عن التهديد لهم بمحاولة دهسهم، وإطلاق الكلاب لترويعهم.

1/6/2023: هدد مستوطنون مراسلة فضائية "الجزيرة" الإنكليزية نداء إبراهيم، بمحاولة دهسها، واصطدام سيارتها، لمنعها من تغطية تجمّع تضامني مع أهالي تجمّع عين سامية البدوي في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية، ويأتي ذلك في محاولة لترهيبها لعرقلة عملها الصحافي".

1/6/2023: تعرض مراسل "شبكة تواصل" يحيى أبو زند على أيدي المستوطنين للضرب المبرح، والشتم والبصق عليه، لمنعه من مواصلة عمله الصحافي في باب الإسباط في القدس.

2/6/2023: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي فادي الجيوسي، واعتدت عليه وعلى طاقم تلفزيون فلسطين بالضرب والتهديد ومنعتهم من تغطية قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية.

4/6/2023: سلّمت قوات الاحتلال الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب من بلدة سلوان في القدس المحتلة، استدعاءً، لمراجعتها في السابع من الشهر الجاري، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال في القدس منزل الباحث أبو دياب في سلوان.

6/6/2023: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية مراسلة "سكايز" ووكالة "الجرمق" الإخبارية الصحفية نجمة حجازي من التصوير وهدّدتها بالاعتقال، خلال تغطيتها مظاهرة احتجاج ضدّ ازدياد الجرائم وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها للحدّ منها، في بلدة طمرة في منطقة الجليل الغربي.

6/6/2023: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافي الحرّ إبراهيم سنجلاوي من تغطية جنازة في المقبرة اليوسفية في القدس، وأجبره الاحتلال على الابتعاد ما يقارب 200 متر عن المقبرة اليوسفية، بهدف منعه عن التقاط الصور للتغطية والتوثيق، وقام شرطي بتغطية الكاميرا بيديه لمنعه من التصوير، وهدّده بالاعتقال إذا لم يبتعد، كما صادر هاتفه الذي كنت يوثق بواسطته الانتهاكات، واسترده فيما بعد.

6/6/2023: حذفت منصة "واتساب" مجتمع وكالة "شمس نيوز" من تطبيقها، بحجة مخالفة معاير النشر دون سابق إنذار.

7/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال عدداً من الطواقم الصحفية خلال تغطيتهم تفجير الاحتلال لمنزل أسير برام الله، ما أدى إلى إصابة مراسل فلسطين بوست الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس مما أدى الى كسر في الجمجمة، والمصور الصحفي ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، ووصفت إصابته بالطفيفة، رغم ارتدائهم ما يشير بأنهم صحفيين.

8/6/2023: أفرجت سلطات الاحتلال الخميس 8/6/2023 عن الصحفي المقدسي سامر حسام أبو عيشة، بعد اعتقال استمر لمدة 11 شهرا، من تاريخ 28/7/2022، ووجهت له تهمة التحريض عبر النشر على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ".

8/6/2023: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي يزن حمايل في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقامت بتفتيشه.

12/6/2023: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة، حتى الحادي عشر من شهر تموز المقبل، والصحفية غوشة تواجه منذ شهر أيلول 2022 سياسة "الحبس المنزلي"، وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي"، إضافة لحرمانها من استخدام الحاسوب، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.

13/6/2023: أوقف تويتر حساب الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأمريكية سوزان أبو الهوى، المعروفة بكتابها "الصباح في جنين"، ضمن قمع المحتوى الفلسطيني المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

15/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز والرصاص الحي خلال تغطيتهم لاقتحام مدينة نابلس، مما أدى لإصابة المصور الصحفي إيهاب العلامي بالرصاص الحي في الفخذ اليوم، خلال تغطيته للمواجهات في بلدة بيت امر شمال الخليل.

18/6/2023: أجلت المحكمة الإسرائيلية في الرملة البت في قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه. يذكر أن الأسير دقة قد أنهى محكومية الفعلية "المؤبد" والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.

19/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي حازم عماد ناصر بالرصاص الحي بخاصرته ، من قبل قناص بشكل متعمد في مدينة جنين، وتضرر سيارته وكاميراته وتحطيم معداته وكان يرتدي سترة الصحافة وفي منطقة مكشوفة وواضحة للجميع.

19/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين والطواقم الصحفية على الهواء مباشرة وهم أمام مستشفى ابن سينا التخصصي في مخيم جنين بالرصاص، لمنعهم عن تغطية الاحداث في مخيم جنين.

19/6/2023: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين خلال عملهم في تغطية العدوان على مدينة جنين ومخيمها، من بينهم الصحفيين حافظ أبو صبرا مراسل قناة "رؤيا "، وجراح خلف، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم لمنعهم من التغطية، كما تضررت مركبة الصحفي أبو صبرا عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين.

19/6/2023: حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، وأطلقت النار بشكل مباشر عليهم، كما حاصرت قوات الاحتلال الصحفية رنين صوافطة في منطقة باب الوكالة مع التهديد بالاعتقال.

20/6/2023: حذفت إدارة انستغرام حساب الصحفي الفلسطيني حسن اصليح، من غزة، والذي يضم أكثر من 333 ألف متابع، بعد تغطيته أحداث جنين، التي أسفرت عن ارتقاء 6 شهداء.

20/6/2023: استهدف مستوطني الاحتلال المصور الصحفي خالد طه بالحجارة، ما أدى الى تضرر مركبته بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس.

20/6/2023: اعتدى مستوطنون على الصحفي معتصم سقف الحيط في مكان عملية "عيلي" خلال تغطيته الإخبارية.

23/6/2023: داهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي رضوان قطناني في مخيم معسكر شرق نابلس وعاثت به فسادا قبل أن تعتقل شقيقه.

24/6/2023: أطلق مستوطنون مسلحون يرتدون الزي المدني الرصاص بشكل مباشر على طاقم تلفزيون فلسطين في قرية أم صفا شمال رام الله، الذي ضم الزميلين محمد راضي، وفلانتينا أبو حامد، ما أدى إلى إصابة الكاميرا بشكل مباشر".

26/6/2026: رفضت لجنة الإفراج المشروط التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج المبكر عن الأسير الكاتب وليد دقة، مع الاستمرار في الإهمال الطبي رغم خطورة وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السرطان وإجرائه عملية استئصال في الرئة اليمنى دون رعاية طبية.

27/6/2023: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل وكالة سند الإخبارية الصحفي محمد أنور منى 41 عاما خلال اقتحام منزله فجراً في منطقة زواتا غرب مدينة نابلس وسط ترهيب زوجته وأطفاله.

تفاصيل الانتهاكات الفلسطينية الداخلية

21/6/2023: استدعى جهاز المخابرات الفلسطيني في قلقيلية، الصحفي الحرّ مجاهد حمد الله مرداوي وحقق معه لمدة ثلاث ساعات حول عمله الصحافي، وقبل إطلاق سراحه طلبوا منه الحضور مجدداً في 5 تموز/يوليو المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين