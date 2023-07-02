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"يديعوت": المصادقة على توصية بتزويد (إسرائيل) بسرب ثالث من طائرات "إف-35"

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"يديعوت": المصادقة على توصية بتزويد (إسرائيل) بسرب ثالث من طائرات "إف-35"

02 يوليو 2023 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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طائرة "إف-35" الأمريكية

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، صادق على توصية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بتزويد سلاح الجو بسرب ثالث من طائرات "إف-35".

وبحسب الموقع سيضم السرب الجديد 25 طائرة جديدة، وعليه سيكون لدى سلاح الجو 75 طائرة من هذا الطراز.

وقدَّر الموقع قيمة الصفقة من السرب الثالث من طائرات "إف-35"، بحوالي 3 مليارات دولار، حيث تجري مناقشات أمريكية إسرائيلية من أجل إتمام الصفقة الجديدة.

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وعقب مصادقة غالانت على ذلك، سيقدّم قسم المشتريات في وزارة الأمن في أميركا، الطلب الرسمي إلى مديرية "إف-35" الأميركية، بهدف استكمال الموافقة على الصفقة بغية إبرامها في المستقبل القريب.

ووفقا للموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن الجيش تردَّد بين شراء سرب ثالث من طائرات "إف-35" أو شراء سرب طائرات من طراز " F-I15" الحديثة، لكن اتخذ القرار بشكل أساسي بسبب توافر طائرات "إف-35" وسرعة التجهيز والتزود بها.

موقع الصحيفة ذاتها قال إن الصفقة الجديدة تأتي في سياق خطة "سلاح الجو الإسرائيلي" لتحديث الطائرات والتزود بمزيد من المقاتلات والطائرات الحديثة، وصيانة طائرات مقاتلة وطائرات شحن، والتخلي عن طائرات ومروحيات قديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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