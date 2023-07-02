الكشف عن سبب إغلاق قناة نادي برشلونة الفضائية

أغلق نادي برشلونة الإسباني قناته التلفزيونية أول من أمس الجمعة، بعد 24 عامًا من البث المتواصل.

قناة النادي الكاتلوني تمَّ تأسيسها في عام 1996 وكانت تبث برامج وأفلامًا عن برشلونة، وتغطية مسيرة النادي وتطوره، بدءًا من نشأة لاعبين مثل تشافي، فالديس، بيكيه، بوسكيتس، ميسي، إنييستا، وصولاً إلى النجاحات المتعدّدة التي حقَّقها الفريق الرجالي والنسائي والأقسام الأخرى في النادي.

ومنذ أشهر أعلن النادي أنه بصدد إغلاق القناة، مع انتهاء العقد بين النادي وشبكة "movistar tv".

واليوم الأحد، أعلن النادي عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لإغلاق القناة والتي يقف على رأسها تخفيض النفقات المالية في ظل الظروف التي يمر بها.

النادي قال إن إغلاقه للقناة بسبب الخسائر المالية التي تكبَّدتها في الفترة الماضية، حيث كانت تكاليف القناة تزيد عن 14 مليون يورو بينما لا تحقق دخلًا يزيد عن مليوني يورو.

وقد تمَّ إبلاغ الموظفين في القناة بذلك في وقت سابق، علماً أن عددهم 150 شخصًا ومن بينهم عدد من المتعاونين.

وقدَّم العاملون في قناة برشلونة التلفزيونية وداعًا مؤثّرًا للقناة من خلال فيديو.

المصدر / فلسطين أون لاين