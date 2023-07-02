"التربية والتعليم" تُشارك في معرض "تيربو اكسبو" بتركيا

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في معرض TURAB EXPO (ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي التاسع عشر) في دولة تركيا؛ وكذلك المعرض التاسع لمواد الغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والمعرض السابع للزراعة وتكنولوجيا الآلات الزراعية.

ومثَّل الوزارة في المشاركة وفد من مدرسة هاني نعيم الزراعية الحكومية، حيث ضم الوفد مدير المدرسة م. محمود العسكري، ومسؤول قسم الصناعات الغذائية م. سامي سالم، ومسؤول قسم الإنتاج النباتي م. أسامة بعلوشة.

واطَّلع الوفد على المستجدات العلمية والتكنولوجية في المجال الزراعي، كما تمَّ عرض تجربة وزارة التربية والتعليم العالي الرائدة في مجال التعليم الزراعي.

وقد حقَّقت الزيارة والمشاركة العديد من الأهداف منها: التشبيك مع المصانع والشركات الريادية في دولة تركيا للحصول على معلومات محدَّثة باستمرار حول أحدث الأجهزة والمعدَّات اللازمة في التصنيع الغذائي والآلات الزراعية، والتشبيك مع القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الريادية في الوطن العربي من أجل تبادل الخبرات.

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وكما تمَّت الاستفادة خلال الرحلة من التجارب المحيطة بالوطن العربي في مجال التصنيع الغذائي والزراعي، ووضع خطط جديدة لتطوير أقسام المدرسة في الصناعات الغذائية والآلات الزراعية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.

وقد حقَّقت الزيارة جلب أفكار جديدة ونوعية ومقترحات ريادية ستساهم في تطوير العمل بالمدرسة، ونقل التجربة والخبرات المكتسبة من الزيارة للطلاب وباقي المهندسين، وفتح أفق جديدة للتعاون بين المدرسة والجهات المانحة لمزيد من الزيارات والرحلات التدريبية الخارجية لتأهيل المهندسين الزراعيين وصقل مهاراتهم بما يخدم مصلحة الطلاب.

يُشار إلى أن المشاركة نُفذت بدعم وتمويل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتأتي في ضوء رؤية الوزارة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في التعليم المهني.

المصدر / فلسطين أون لاين