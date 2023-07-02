فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التربية والتعليم العالي تُشارك في معرض للصناعات الغذائية وتكنولوجيا الآلات الزراعية في تركيا

وظائف شاغرة في روضة خُطى الأكاديمية بمدينة غزة

9 سنوات على جريمة حرق الفتى المقدسي محمد أبو خضير حيًّا

"العمل الحكومي" تنعى اللواء "أبو بكر" وضحايا حادث نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل

وظائف شاغرة في شركة انفينتي للتسويق وتكنولوجيا المعلومات

جسم الإنسان لا ينتج البوتاسيوم.. كيف يحصل عليه؟

بطريقة وحشية.. هكذا أعدم الاحتلال أسيرًا فلسطينيًّا في عام 1968

تنفيذ القوانين وتطوير أدوات الردع.. متطلبات لمكافحة الجرائم الاقتصادية

أبو مرزوق يدعو لتفعيل الرأي الاستشاري لـ"لاهاي" حول عدم قانونية الجدار العنصري

وظائف شاغرة في روضة خُطى الأكاديمية بمدينة غزة

02 يوليو 2023 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن روضة خُطى الأكاديمية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف كادر تعليمي وكادر خدمات وفقاً لما هو موضح بالإعلان بالأسفل.

الوظائف المطلوبة كالتالي:

1. مديرة روضة عدد (1)

2. مربيات رياض أطفال عدد (10)

3. مربية لغة انجليزية عدد (1)

4. مرشدة اجتماعية عدد (1)

5. آذنة عدد (2)

ملاحظات هامة

1- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

2- يبدأ التسجيل من تاريخ 2/7/2023 وحتى تاريخ 6/7/2023 .

3- يتم تسليم الأوراق المطلوبة داخل مقر الروضة بعد تعبئة الطلب .

4- المستندات المطلوبة ( السيرة الذاتية - الشهادة الجامعية /الأصلية وصورة عنها - شهادات الخبرة ذات العلاقة - صورة الهوية )

5- العنوان : مدينة غزة - دوار المالية - مقابل مطعم الدار .

6- للتواصل جوال رقم : 0594073000


خطى 1.jpg
خطى 2.jpg

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة