وظائف شاغرة في روضة خُطى الأكاديمية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة خُطى الأكاديمية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف كادر تعليمي وكادر خدمات وفقاً لما هو موضح بالإعلان بالأسفل.

الوظائف المطلوبة كالتالي:

1. مديرة روضة عدد (1)

2. مربيات رياض أطفال عدد (10)

3. مربية لغة انجليزية عدد (1)

4. مرشدة اجتماعية عدد (1)

5. آذنة عدد (2)

ملاحظات هامة

1- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

2- يبدأ التسجيل من تاريخ 2/7/2023 وحتى تاريخ 6/7/2023 .

3- يتم تسليم الأوراق المطلوبة داخل مقر الروضة بعد تعبئة الطلب .

4- المستندات المطلوبة ( السيرة الذاتية - الشهادة الجامعية /الأصلية وصورة عنها - شهادات الخبرة ذات العلاقة - صورة الهوية )

5- العنوان : مدينة غزة - دوار المالية - مقابل مطعم الدار .

6- للتواصل جوال رقم : 0594073000





