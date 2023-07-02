مطلوب موظف مبيعات للعمل في شركة للصناعة والتجارة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة كردية للصناعة والتجارة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات محترف وفقا لما يلي:

المهام الرئيسية:

- البحث في السوق وتحديد فرص المبيعات الجديدة.

- متابعة طلبيات الزبائن.

- متابعة عمليات التحصيل المالي من الزبائن.

- التواصل الدائم مع الزبائن والجاهزية للإجابة عن استفسارات الزبائن.

- اعطاء تقارير دورية للمسؤول المباشر عن نشاطات المبيعات.

- القيام بالمهام التي يكلفه بها المدير المباشر.

متطلبات الوظيفة:

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- بكالوريس أو دبلوم في مجال إدارة الأعمال - التسويق أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- حسن المظهر والسلوك ولديه القدرة على الإبتكار والإبداع.

- العمر من 25 - 40 سنة.

- من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- على المتقدم للوظيفة أولاً تعبئة البيانات عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/dZMDzSCaDbdxQeD19

2- بعد تعبئة البيانات بالطلب السابق على المتقدم ارسال السيرة الذاتية على صيغة PDF من خلال رقم الواتساب التالي:

972598269957+

3- لن يتم قبول النموذج بدون ارسال السيرة الذاتية الى رقم الواتساب المذكور اعلاه.

4- العنوان : مدينة غزة - حي الدرج