وظائف شاغرة في شركة انفينتي للتسويق وتكنولوجيا المعلومات

إعلان توظيف صادر عن شركة انفينتي للتسويق وتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
أولاً: وظيفة مصمم جرافيك نموذج 1
- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك .
- الخبرة: تزيد عن 8 سنوات
- الراتب: يبدأ من 700 دولار حسب الخبرة
- المهام المطلوبة: القدرة على إنتاج جميع أنواع التصاميم (تصميم لوجو، هوية بصرية كاملة، تصميم المطبوعات، انفوجرافيك، تصاميم السوشيال ميديا...)
- المهارات: القدرة على التعامل مع جميع برامج التصميم بكفاءة عالية، إتقان اللغة العربية، القدرة على التواصل مع فريق العمل بمرونة وإيجابية...
- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة.
ثانياً: وظيفة مسوق رقمي
- المسمى الوظيفي: مسوق رقمي .
- الخبرة: تزيد عن 6 سنوات
- الراتب: يبدأ من 550 دولار حسب الخبرة
- المهام المطلوبة:
1- اعداد الخطط التسويقة المختلفة الخاصة بالتسويق الالكتروني والتسويق عبر السوشيال ميديا.
2- كتابة المحتوى الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
3- ادارة الحملات المدفوعة على مختلف المنصات.
4- ادارة حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة.
5- ادارة الحملات التسويقية عبر الايميل.
6- معرفة في تحسين ظهور المواقع عبر محركات البحث ( SEO )
7- متابعة أداء حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة وكتابة التقارير اللازمة.
8- متابعة وتحليل أداء الحملات الاعلانية وكتابة التقارير ورفع التوصيات.
9- الاطلاع الدائم على أحدث تقنيات التسويق الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة
ثالثاً: وظيفة مصمم جرافيك نموذج 2
- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك
- المستوى: متوسط
- الراتب: يبدأ من 250 دولار
- المهام المطلوبة: مساعدة المصمم الرئيسي في تنفيذ أعماله
- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة
طريقة التسجيل:
- للتقدم لإحدى الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية وأعمال سابقة عبر الايميل التالي:
- العنوان: مدينة غزة - السامر - عمارة المدينة - الطابق الخامس