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وظائف شاغرة في شركة انفينتي للتسويق وتكنولوجيا المعلومات

02 يوليو 2023 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة انفينتي للتسويق وتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مصمم جرافيك نموذج 1

-  المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك .

- الخبرة: تزيد عن 8 سنوات

- الراتب: يبدأ من 700 دولار حسب الخبرة

- المهام المطلوبة: القدرة على إنتاج جميع أنواع التصاميم (تصميم لوجو، هوية بصرية كاملة، تصميم المطبوعات، انفوجرافيك، تصاميم السوشيال ميديا...)

- المهارات: القدرة على التعامل مع جميع برامج التصميم بكفاءة عالية، إتقان اللغة العربية، القدرة على التواصل مع فريق العمل بمرونة وإيجابية...

- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة.

ثانياً: وظيفة مسوق رقمي

- المسمى الوظيفي:  مسوق رقمي .

- الخبرة: تزيد عن 6 سنوات

- الراتب: يبدأ من 550 دولار حسب الخبرة

- المهام المطلوبة:

1- اعداد الخطط التسويقة المختلفة الخاصة بالتسويق الالكتروني والتسويق عبر السوشيال ميديا.

2- كتابة المحتوى الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

3- ادارة الحملات المدفوعة على مختلف المنصات.

4- ادارة حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة.

5- ادارة الحملات التسويقية عبر الايميل.

6- معرفة في تحسين ظهور المواقع عبر محركات البحث ( SEO )

7- متابعة أداء حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة وكتابة التقارير اللازمة.

8- متابعة وتحليل أداء الحملات الاعلانية وكتابة التقارير ورفع التوصيات.

9- الاطلاع الدائم على أحدث تقنيات التسويق الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة

ثالثاً: وظيفة مصمم جرافيك نموذج 2

- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك

- المستوى: متوسط

- الراتب: يبدأ من 250 دولار

- المهام المطلوبة: مساعدة المصمم الرئيسي في تنفيذ أعماله

- طبيعة العمل: دوام كامل في مقر الشركة بغزة

طريقة التسجيل:

- للتقدم لإحدى الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية وأعمال سابقة عبر الايميل التالي:

 [email protected]

- العنوان: مدينة غزة - السامر - عمارة المدينة - الطابق الخامس

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