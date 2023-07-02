أبو مرزوق يدعو لتفعيل الرأي الاستشاري لـ"لاهاي" حول عدم قانونية الجدار العنصري

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، إن "مرور تسعة عشر عاماً على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف جدار الفصل العنصري الإسرائيلي بأنه غير قانوني، مناسبة مهمَّة لتعزيزه، والعمل على إعادة تفعيله، من خلال تذكير العالم بما أحدثه هذا الجدار من جرائم إنسانية ومخالفات سياسية وانتهاكات اقتصادية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تضرَّروا أيَّما أضرار بسببه".

وطالب خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد، "سلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر التوقف عن بنائه، وهدمه فورًا"، داعيًا في السياق "المجتمع الدولي بتنفيذه عبر إلزام الاحتلال الصهيوني بهدم الجدار، ووقف تبعات إقامته، وتعويض أبناء شعبنا الفلسطيني عما واجهوه من أضرار وأذى بسببه، وممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

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وبيَّن عضو المكتب السياسي لحماس أن "إقامة الاحتلال للجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود، ولم يحمه من ضربات المقاومة البطلة، التي اخترقت حصونه، ودكَّت أركان أمنه، وكبَّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود، مما جعل من الجدار وسيلة محدَّدة فقط للتنغيص على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، واستنزافه، وسرقة أراضيه، ومصادرة موارده، والسيطرة على حقوله، ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين