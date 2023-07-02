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توقيف 322 شخصًا على خلفية الشغب في فرنسا

02 يوليو 2023 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
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توقيف 322 شخصًا على خلفية الشغب في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 322 شخصًا بينهم 126 في العاصمة باريس، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي صاحبت مقتل شاب برصاص شرطي، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوقفت نحو21 شخصًا في مدينة ليون فيما أوقفت 56 شخصًا في مدينة مرسيليا التي شهدت عمليات نهب وحوادث كبرى.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن تعبئة 45 ألفًا من عناصر الشرطة أمس (السبت) للتعامل مع أحداث الشغب، والتي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عامًا) برصاصة تلقاها في صدره من شرطي، وشيع جثمانه من مسجد ابن باديس يوم أمس فيما وجه للشرطي تهمة القتل العمد.

المصدر / وكالات
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