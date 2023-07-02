طرق للتغلب على قيود "تويتر" الجديدة.. تعرف إليها؟

يبدو أن منصة التغريدات القصيرة "تويتر" التي يمتلكها رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، لا تعاني من أعطال، كما يظن البعض.

فالملياردير الأميركي، أعلن السبت، عن قيود جديدة تم فرضها على استخدام "تويتر".

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قيود جديدة على استخدام "تويتر"

وفقًا لما أكده إيلون ماسك، يمكن حصر القيود الجديدة فيما يلي:

الحسابات الموثقة بإمكانها قراءة 6000 تغريدة يوميًا فقط.

‏الحسابات غير الموثقة تقرأ 600 تغريدة يوميًا فقط.

‏الحسابات غير الموثقة والمنشأة حديثًا تقرأ 300 تغريدة في اليوم.

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حيل وثغرات

وفور الإعلان عن تلك القيود الجديدة، بدأ مستخدمو "تويتر" في البحث عن ثغرات يمكن أن تقودهم إلى حيل جديدة لفتح عدد أكبر من التغريدات المسموح بها يوميا، منهم من قام بإنشاء حساب جديد لمتابعة مصادره الخاصة، فيما لجأ آخرون، وغالبيتهم من المملكة العربية السعودية، إلى حيلة أخرى وهي إنشاء قوائم ومتابعتها، والاشتراك من جديد في المصادر التي يتابعونها.

وتوصل مستخدمو تويتر إلى طرق أخرى للتعامل مع نظام تويتر الجديد، من بينها تفعيل خيار ظهور تغريدات اللذين تتابعهم فقط.

وقبل ساعات، أُعلِن عن إجراء طارئ مؤقت من جانب "تويتر"، حيث سيطلب الموقع الآن من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على منصة التواصل الاجتماعي لعرض التغريدات، وهي خطوة أطلق عليها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، يوم الجمعة "إجراء طارئ مؤقت".

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على النظام الأساسي التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب الخروج لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وقال ماسك في تغريدة: "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تهين الخدمة للمستخدمين العاديين".

المصدر / وكالات