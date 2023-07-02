سقوط صاروخ سوري في رهط المحتلة يتسبب بأضرار كبيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.





وذكرت مصادر عبرية أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو طائرات الاحتلال وانفجر في الجو، وتسبب بدوي انفجار ضخم سمع بكل أنحاء فلسطين.

شاهد | صــــ.ـــاروخ #سوري يسقط على رهط المحتلة ويتسبب بأضرار كبيرة. pic.twitter.com/CG8UKvgb8W — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 1, 2023





وأفادت مصادر محلية بأنه تم سماع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.





وأعلنت وسائل إعلام سورية عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي.

شاهد| الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعـــــدوان الإسرائيلي في سماء حمص. pic.twitter.com/CPZzdeYbJ2 — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 1, 2023

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "ان الأصوات التي تسمع في أجواء ريف طرطوس ناجمة عن تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص".

المصدر / فلسطين أون لاين