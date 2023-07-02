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بالفيديو والصور سقوط صاروخ سوري في رهط المحتلة يتسبب بأضرار كبيرة

02 يوليو 2023 . الساعة 01:14 بتوقيت القدس
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سقوط صاروخ سوري في رهط المحتلة يتسبب بأضرار كبيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

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وذكرت مصادر عبرية أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو طائرات الاحتلال وانفجر في الجو، وتسبب بدوي انفجار ضخم سمع بكل أنحاء فلسطين.

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وأفادت مصادر محلية بأنه تم سماع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

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وأعلنت وسائل إعلام سورية عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "ان الأصوات التي تسمع في أجواء ريف طرطوس ناجمة عن تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #العدوان #الدفاعات السورية #رهط المحتلة #صاروخ سوري

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