ميلان يعلن عودة الأمريكي ديست إلى برشلونة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رحيل الظهير الأمريكي سيرجينو ديست عن صفوف الفريق، بعد قضاء موسم واحد مع الروسونيري على سبيل الإعارة.



وسيعود الدولي الأمريكي إلى ناديه الأساسي نادي برشلونة الإسباني، بعد فترة إعارة مخيبة للآمال في سان سيرو، فشل خلالها اللاعب في التكيف مع أسلوب الفريق الإيطالي.



ونشر ميلان صورة لديست عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع رسالة، قال فيها: "شكرًا جزيلًا يا ديست، وبالتوفيق فيما هو قادم".



وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد أعير إلى ميلان الصيف الماضي، لكنه شارك فقط في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. لذلك لن يقوم الروسونيري بتفعيل بند بقيمة 20 مليون يورو لجعل انتقاله دائمًا.



ويرتبط ديست بعقد يمتد حتى صيف 2025 مع البلوغرانا، لكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيستمر الظهير الأمريكي مع البارسا في الموسم المقبل.



جدير بالذكر أن ديست قد شارك مع برشلونة في 72 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

المصدر / فلسطين اونلاين