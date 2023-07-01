فابريغاس يعتزل كرة القدم ويتجه لمجال التدريب

أعلن نجم نادي أرسنال وبرشلونة وتشيلسي سابقًا، سيسك فابريغاس، اليوم السبت، اعتزاله كرة القدم نهائيًا في بيان رسمي، بعد مسيرة كروية دامت 20 عامًا.



وكشف فابريغاس (36 عامًا) في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيعلق حذاءه ويضع حدًا لمسيرته اللامعة، مؤكدًا أنه سيخوض رحلة جديدة في عالم التدريب.



وكشف لاعب خط الوسط المخضرم أنه قد حدد الآن واجهته المهنية القادمة، وهي تدريب فريق كومو الإيطالي، وأصر على أنه "لا يمكن أن يكون أكثر حماسًا" بشأن المشروع.



وقال سيسك في بيانه الرسمي: "حان الوقت كي أعلق حذاء اللعب... الأيام التي عشتها في برشلونة وأرسنال ثم برشلونة مرة أخرى وتشيلسي وموناكو وكومو، سأعتز بهم جميعًا".



وتابع قائلاً: "من رفع كأس العالم واليورو، إلى الفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وجميع الألقاب الأوروبية تقريبًا، كانت رحلة لن أنساها أبدًا".



وأضاف: "كل من ساعدني وزملائي في الفريق والمدربين والمدراء والرؤساء والمالكين والمشجعين ووكيلي. إلى جميع أفراد عائلتي، من والديّ وأختي إلى زوجتي وأولادي، أعتز بنصائحكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم".

المصدر / فلسطين اونلاين