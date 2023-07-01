"حزب الله": العدو الإسرائيلي لن يتمكن من إزالة موقعين للحزب في مزارع شبعا

أكد حزب الله، أن "العدو الإسرائيلي ليس قادرا على إزالة خيمتي "حزب الله" في مزارع شبعا، لأن هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

وقال رئيس كتلة الوفاء التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة المروانية، إن "الإسرائيلي ومنذ شهر يتحدث كثيرا على الخيمتين الموجودتين على الحدود، ويعتبر أنهما وُضعتا في نقطة متقدمة على الخط الأزرق وفق تفسيره، ويطلب أن تُزال هاتان الخيمتان، وأنه يفضل أن تقوم المقاومة بإزالتهما، لأن العدو الإسرائيلي إذا أراد ذلك فستقع الحرب وهو لا يريدها".

ووجه رسالة إلى (إسرائيل) بأن لا أحد قادر أن يفرض على "حزب الله" أي شي، قائلًا: "ولّى الزمن الذي كنت تقصف فيه مفاعل تموز النووي دون أن يرف لكَ جفن، فالآن أنت لست قادرا على إزالة خيمتين، لأن هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

وختم رعد بالقول، إن "العدو الإسرائيلي يحتال أمام المجتمع الدولي بالإيحاء أن المقاومة هي من تخالف النظام العالمي الذي يقِف عند حدود حقوقنا".

وكانت (إسرائيل) قد وجّهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن حزب الله أقامهما "داخل أراضي الـ48.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "(إسرائيل) أشارت في رسالتها إلى الموقعين اللذين أقامهما "حزب الله" اللبناني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان المحتل إلى (إسرائيل)".

وبحسب الرسالة، فإنه "ما لم يخل "حزب الله" الموقعين، فإن الجيش الإسرائيلي سيبادر بنفسه إلى إخلائهما بالقوة، وذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان".

المصدر / وكالات