"عميدة الأسيرات" تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن عميدة الأسيرات الفلسطينيات ميسون موسى الجبالي (28 عاما)، أنهت عامها الثامن، ودخلت عامها التاسع على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح "مركز فلسطين" في بيان، اليوم السبت، أن "الجبالي تقبع في سجن الدامون وتسلمت راية عميدة الأسيرات في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021 عقب إطلاق سراح أقدم الأسيرات في ذلك الوقت أمل جهاد طقاطقة، بعد 7 سنوات في سجون الاحتلال".

وبين البيان أن "الجبالي كانت طالبة في جامعة القدس بأبو ديس واعتقلت في أواخر حزيران/ يونيو عام 2015، بعدما أقدمت على طعن مجندة من جيش الاحتلال، قبل أن يعتقلها الجنود ويعتدون عليها بالضرب المبرح وينقلوها إلى التحقيق في ظروف قاسية".

وأضاف، أن "محاكم الاحتلال وبعد تأجيل محاكمة الجبالي أكثر من 14 مرة أصدرت بحقها فى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016 حكماً قاسياً وانتقامياً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً".

وفي ختام البيان طالب "مركز فلسطين"، كافة المؤسسات "التي تتغنى بحقوق المرأة، بالمساهمة في وقف الجرائم التي تتعرض لها الأسيرات من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن".

وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى فإن نحو "32 أسيرة فلسطينية تتوق للحرية من سجون الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين