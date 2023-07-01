المنتخب الأولمبي يفتتح مشواره في الألعاب العربية بمواجهة موريتانيا

غزة/ وائل الحلبي:

يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في دورة الألعاب العربية بمواجهة نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمعهما يوم غد الأحد الساعة 11 مساء بتوقيت فلسطين، على ستاد الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة بالجزائر.

ويتطلع الأولمبي لتحقيق بداية قوية وتحقيق الفوز في إطار مساعيه للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى نصف النهائي، حيث يتواجد الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية وسوريا وموريتانيا.

ويتواجد المنتخب الأولمبي في الجزائر منذ أسبوع وخاض معسكر تدريبي تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب العربية، التي يستعد من خلالها للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في شهر سبتمبر القادم.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين جدد لم يشاركوا مع الفدائي الأولمبي في بطولة غرب آسيا، هم رئبال دهامشة وأحمد إدغيم ويزن شرحة، فيما اعتذر خالد الغول ويوسف الصبيحي عن المشاركة لأسباب خاصة.

ويأمل الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب أن يظهر الفدائي الأولمبي بشكل قوي مثلما حدث في بطولة غرب آسيا، والتي شهدت تحقيق فوز على سوريا والتعادل أمام إيران ليودع البطولة من دور المجموعات بفارق الأهداف.

وتضم قائمة المنتخب لدورة الألعاب العربية 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عبد الهادي ياسين، أنور الأقرع، مهدي عاصي.

الدفاع: علي ربعي، عمر كايد، يوسف الصبيحي، عمرو رزق، إبراهيم أبو عمير، محمد أبو عواد، وجدي نبهان، يزن شرحة.

الوسط: صادق عبيد، قيس طه، أحمد كلاب، مهند حسنين، حمزة حسين، جهاد أبو العينين.

الهجوم: خالد النبريص، رئبال دهامشة، زيد القنبر، جبران حج يوسف، أنس بني عودة، يحيى أبو فارة، سامر زبيدة، أحمد إدغيم.