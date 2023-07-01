عرض سعودي للمغربي سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي أهلي جدة السعودي دخل صراع المنافسة مع كبار الأندية الأوروبية على ضم الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي.



ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية منذ تألقه اللافت مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم قطر 2022، والتي حصد فيها أسود أطلس المركز الرابع.



وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن أمرابط قد دخل اهتمامات الأهلي للتعاقد معه لمدة أربعة مواسم، حيث تعتزم إدارة النادي التفاوض مع فيورنتينا لضم اللاعب الذي تبقى من عقده عام واحد.



وحاول نادي برشلونة ضم النجم البالغ من العمر 26 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ لكن طلبات فيورنتينا المالية صعّبت من مهمة برشلونة في الحصول على خدماته، لينتهي الأمر ببقاء اللاعب في صفوف الفريق المُنافس في الدوري الإيطالي.



وتابعت الصحيفة السعودية حديثها قائلةً إن تحرك الإدارة الأهلاوية لضم النجم المغربي الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، جاء بقرار من الإيطالي جينارو غاتوزو الذي تشير تقارير إلى اقترابه من تولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.