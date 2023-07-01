23 قتيلا في المجتمع العربي بالداخل المحتل خلال يونيو

وقعت 57 جريمة بالمناطق العربية في الداخل المحتل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، تنوعت بين شجارات عائلية، وجرائم إطلاق نار، وجرائم طعن، ودهس.

وبحسب إحصائية نشرها موقع (الجرمق)، فقد أصيب 45 فلسطينيًا بجرائم وقعت بأراضي48، صنفت معظمها على أنها خطيرة.

ووفقًا للإحصائية، فإن الجرائم تنوعت بين: 54 جريمة إطلاق نار، وجريمة طعن وجريمة بشجار عائلي، وجريمة دهس.

وأشارت الإحصائية إلى أن 25 فلسطينيًا قتلوا بالجرائم التي وقعت بأراضي48، خلال يونيو.

وبحسب إحصائية خاصة بـ موقع (الجرمق) فإن 23 فلسطينيًا قتلوا برصاص الجريمة خلال شهر يونيو بأراضي48، بالإضافة إلى فلسطيني قتل طعنًا، وفلسطيني آخر قتل بجريمة دهس.

وتوزع عدد القتلى في مدن وقرى وبلدات أراضي48 في شهر يونيو وفقًا الإحصائية على النحو التالي: 5 قتلى في يافة الناصرة، 3 في شفاعمرو، واثنين في النقب، واثنين آخرين في قلنسوة.

ورصدت الإحصائية قتيل واحد في: الرملة، وعبلين، وعرب الخوالد، وكفرقرع، وسولم، وكسرى، وجلجولية، والناصرة، ونحف، ومجد الكروم، وكفر كنا، وكفر قاسم.

وتشهد أراضي48 تصاعدًا بالجريمة، حيث وقعت 65 جريمة خلال شهر مايو الماضي، وتنوعت بين إطلاق نار وجرائم طعن وجرائم تفجير عبوات ناسفة وشجارات عائلية، حيث أودت هذه الجرائم بحياة 23 فلسطينيًا بأراضي48 خلال الشهر.

المصدر / الجرمق